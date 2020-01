SARONNO – Le meraviglie di Duum arrivano al teatro “Giuditta Pasta” di via I maggio a Saronno, domenica 19 gennaio alle 21. A portarle in scena i Sonics, compagnia di ballerini e acrobati nata all’ombra della Mole e considerati dai più la risposta italiana al Cirque du Soleil. Il successo europeo dei Sonics torna nei teatri italiani, ricco di nuove e avvincenti evoluzioni acrobatiche. Dedicato alla ricerca della bellezza e della condivisione, lo spettacolo è ambientato nel mondo leggendario di “Agharta”, del quale i Sonics cercano di rappresentare vibrazioni, colori, ritmi ed equilibri. Gli straordinari acrobati e ginnasti della compagnia volano tra cunicoli, tunnel e grotte, con salti nel vuoto e acrobazie da lasciare col fiato sospeso. Duum: creato e diretto da Alessandro Pietrolini; costumi di Ileana Prudente, Irene Chiarle; prodotto da Fanzia Verlicchi per Equipe eventi.

L’architetto Serafino, protagonista della storia, guida i suoi compagni di avventura – interpretatati dagli acrobati, ginnasti e ballerini della compagnia – in un viaggio alla scoperta della felicità e della bellezza: le sue idee, le sue invenzioni scatenano un susseguirsi di quadri scenici dove acrobazie aeree mozzafiato e al limite delle leggi della fisica, performance atletiche che mixano potenza fisica e leggiadria, insieme a giochi di luce e ad effetti speciali, regalano al pubblico di tutte le età attimi di sogno e poesia.

Compagnia italiana di acrobati, artisti e performer di caratura internazionale, i Sonics trasformano passione e sogni in spettacoli aero-acrobatici, dimostrando che un solido gioco di squadra, un duro allenamento e una creatività condivisa possono portare a risultati inimmaginabili, come gli “esauriti” nei teatri e la partecipazione ad eventi di rilevanza mondiale quali il Fringe Festival di Edimburgo 2014 e 2015 e l’inaugurazione dello Stadio di Kiev per gli Europei di Calcio 2012. Ad agosto 2015 sono stati una delle compagnie più acclamate e seguite al Fringe Festival di Edimburgo, con oltre 4.000 presenze, recensioni a 5 e 4 stelle, la copertina del “Sunday Times” e “The Times”, le onorificenze dell’ambasciatore italiano in Gran Bretagna.

Prezzi – Biglietti ancora disponibili: intero 30 euro; ridotto 25 euro; ridotto under 26 20 euro.

