SARONNO – No alla sorveglianza speciale è questo il titolo del corteo che anarchici saronnesi, Telos e Collettivo Adespota, stanno organizzando per sabato 25 gennaio. Al momento non sono state rese note le modalità della manifestazione ma le motivazioni sono ben chiare.

“A distanza di cinque anni la Questura di Varese sta riprovando ad affibbiare la sorveglianza speciale ad un compagno a Saronno. Misura che è stata già applicata, in questi giorni, dalla Questura di Genova ad alcuni compagni.

Oltre ad essere un attacco alla vita e agli affetti sia individuali che collettivi, questa misura è l’ennesimo tentativo di alzare il tiro della repressione. Punire con la sorveglianza speciale chi lotta contro miseria e sfruttamento significa privarlo della propria vita, isolarlo e punirlo per le idee che mette in pratica quotidianamente. Questa è una pratica estremamente diffusa, colpisce – attraverso i decreti sicurezza a firma Pd e Lega – i lavoratori che si ribellano, colpisce chi occupa una casa, colpisce chi, senza documenti, si arrabatta per tirare a campare.

Noi che di leader non ne abbiamo ci sentiamo al suo fianco, e se è lui a essere stato bollato come “criminale” allora rispondiamo che lo siamo tutti, e che questa non può che essere l’unica possibilità di fronte ad una società che tutto opprime e tutto controlla.”.

Insomma una presenza in piazza “contro la sorveglianza speciale e contro la repressione”

