CARONNO PERTUSELLA – Prima uscita “didattica” dei volontari della sezione caronnese dell’Associazione carabinieri. Ecco il resoconto dell’iniziativa.

Primo appuntamento del 2020 con i nostri progetti dedicati agli alunni della scuola primaria. Ieri siamo stati ospiti della “Giovanni Pascoli” di Caronno Pertusella in località Bariola; con quattro incontri con altrettante classi sul tema “sicurezza”, con particolare riferimento alle procedure da mettere in atto in caso di evacuazione per terremoto o incendio. Incontri dinamici, non lezioni frontali, per coinvolgere i partecipanti e renderli protagonisti di attività teorico-pratiche, insieme alle Insegnanti.

Tanta energia, tanta curiosità e domande, che, in qualche modo, “pilotano” gli incontri: gli argomenti sono ben definiti, ma lo svolgersi degli incontri cambia di volta in volta, a seconda di come il gruppo interagisce con noi. Davvero un’esperienza molto bella e istruttiva, soprattutto per noi che, lungi dall’essere Insegnanti, siamo amici con un pochino di esperienza, che raccontano qualcosa e danno qualche dritta su come comportarsi per evitare guai e come rispondere nel caso ci si trovi ad affrontarli, in attesa dei soccorsi. Il conta-ore per il 2020 è appena ripartito; nel 2019 ha raggiunto quota 3230 ore/uomo di impegno, formazione ed interventi… Vedremo, quest’anno, di conseguire un ulteriore incremento, ricercando, soprattutto, una sempre migliore qualità nelle proposte di sostegno alla formazione di questi nostri piccoli cittadini.

14012020