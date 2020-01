SARONNO – “Sottolineo che soltanto dopo gli articoli di stampa usciti (IlSaronno.it e la Prealpina) nei quali lamentavo l’assoluta mancanza di sensibilità di pormi almeno personalmente i ringraziamenti per essere stato parte del Cda tre anni, mi veniva recapitata dal sindaco Alessandro Fagioli una lettera di ringraziamento in data 8 gennaio per il lavoro svolto”.

Inizia così la nuova presa di posizione di Italo Corrado ex vicepresidente della fondazione che gestisce il teatro Pasta.

“Il fatto è che la lettera è datata 30 dicembre! Come è possibile che questa lettera mi sia giunta solo il 9 gennaio? E’ evidente il tentativo infelice di scrivere di fretta e furia i ringraziamenti solo dopo gli articoli della stampa, ovvero a cose fatte. Con l’aggravante di avermeli recapitati soltanto il giorno 9 gennaio datandoli 30 dicembre. Siamo alle comiche. Ecco, questo è l’esempio calzante dell’agire corretto e trasparente dell’amministrazione nei miei confronti. Mentre ancora non sappiamo chi siano i nuovi componenti del Cda”.

14012020