Intervento notturno di Polizia e Carabinieri per spegnere… la festa

SOLARO – Gli agenti della Polizia locale ed i Carabinieri di Solaro sono intervenuti nella notte di sabato al bar Civico 202 di via Roma presso il Groane Center del Villaggio Brollo per interrompere una festa che stava andando oltre i limiti consentiti. Su segnalazione di alcuni residenti infatti, gli agenti hanno ravvisato che la musica stava continuando ad alto volume ben oltre la mezzanotte, senza la necessaria insonorizzazione degli ambienti, visto che il locale si trova a meno di 50 metri dalle unità abitative civili più vicine. Durante il controllo delle forze dell’ordine sono stati allontanati una quarantina di clienti ed è stata elevata una sanzione di 516 euro per le infrazioni commesse. Le forze dell’ordine hanno richiesto il rispetto degli orari previsti per l’apertura (dalle 6 alle 22) e sono pronte ad agire con un’ordinanza di restrizione dell’orario. La festa vietata si è interrotta con l’arrivo della Polizia locale e dei Carabinieri che avevano raccolto numerose segnalazioni dei residenti anche in passato.

14012020