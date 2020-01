SOLARO – Surriscaldamento della canna fumaria in una abitazione di via Giusti a Solaro: l’allarme è scattato ieri alle 17.45, a segnalare la presenza di molto fumo alcuni residenti nelle vicinanze e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, con la loro unità di pronto intervento ed anche il supporto di un fuoristrada con attrezzature “anti-incendio”. I pompieri saronnesi hanno posto la situazione sotto controllo, molto rapidamente e nel giro di mezz’ora aveva già completato il loro intervento; limitando al massimo i danni.

E’ stata proprio la tempestività dell’intervento dei vigili del fuoco ad evitare guai ben peggiori: i pompieri, come sempre in queste circostanza, si sono anche occupati di una verifica finale per accertare che no vi fossero ulteriori pericoli. Demandando quindi ai padroni di casa le sistemazioni del caso.

(foto archivio: i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno nel corso di un intervento sul territorio)

14012020