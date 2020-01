SARONNO – L’emittente comunitaria questa settimana proporrà diversi programmi che interessano molti ambiti del saronnese e non. Si parte con Angelo Volpi e Gianni Branca mercoledì 15 gennaio, assieme al loro ospite, l’assessore all’ambiente ed allo sport ed all’ambiente di Saronno. Sempre quel giorno, Iaia Barzani intervisterà Andrea Zanotti, curatore della mostra “U.Mano arte e scienza: antica misura – nuova civiltà”, in svolgimento a Bologna. E per finire l’appuntamento fisso con la politica del saronnese e non, Sabato 18 gennaio, in compagnia sempre di Angelo e Gianni, che ospitano l’avvocato Ruggero Pavoni, che tiene aggiornati tutti i cittadini su diverse tematiche di attualità, reddito di cittadinanza e non solo.

Martedì 14 gennaio – Per iniziare la giornata con gusto alle 10.28, con replica alle 19.18, Pinuccia e Sergio stuzzicano l’appetito con le loro ricette di cucina. Per finire la giornata con tutti gli eventi dei dintorni alle 11.28 Gianni Branca e Rosangela Busnelli conducono “Tutti a Zanzibar”. Mercoledì 15 gennaio – Alle 9.30, all’interno del consueto “Buona Giornata” Angelo Volpi e Gianni Branca, ospitano l’assessore allo sport ed all’ambiente di Saronno, Gianpietro Guaglianone. Successivamente Alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervista Andrea Zanotti, curatore della mostra “U.Mano arte e scienza: antica misura – nuova civiltà”, in svolgimento a Bologna. A seguire “Pillole di cultura” a cura di Marta Collina. Per finire la giornata in benessere, “Alimentazione e benessere” a cura del Dott. Paolo Pignatelli e la Dott.ssa Silvia Ambrosio.

Giovedì 16 gennaio – Per iniziare la giornata alle 10.28 toccherà a Gabriella ed Emilio che ci propongono un’intervista in compagnia di Davide Galli, consigliere dell’associazione ONLUS “ECMO per la VITA”. Per finire alle 11.28, con replica alle 21, si va al cinema con “Appuntamento al cinema”, appuntamento fisso da non perdere con la rassegna dei film in programmazione nelle sale. Conduce Gianni Branca con la partecipazione di Vittorio Mastrorilli e Michele La Porta. Venerdì 17 gennaio – Alle 9.30 “Buona Giornata: benessere, curiosità, cibo”, con Rosangela Busnelli. Per continuare alle 11.03, con replica alle 19.51, Elena Cilento trasmette assieme a Fabrizio Reina “Scuola di digitale”, come scegliere ed imparare ad utilizzare gli strumenti digitali: pc, tablet, smartphone. Successivamente alle 11.28, con replica alle 21.00 ci sarà l’appuntamento settimanale con “Il vangelo della domenica” letto da Carlo Legnani e commentato da Don Angelo Centemeri, a seguire “Popoli”, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea e Silvana. Per finire invece, alla sera, alle ore 21, ricordiamo l’appuntamento con la diretta della “Tombola radiofonica benefica di S.Antonio”

Sabato 18 gennaio – Alle 10.28, con replica alle 19.18, ospite di Angelo Volpi e Gianni Branca, l’avvocato Ruggero Pavoni. Per finire il sabato sulle note di tanta buona musica alle 11.28 con replica alle 21.00, Massimo Tallarini conduce il programma musicale “Nel blu dipinto di blu”. Domenica 19 gennaio – Per iniziare la giornata alle 8.57 va in onda “Parole in versi” a cura di Luca Ilarda. Alle 11.30, con replica alle 21, il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. Per concludere la settimana con il sorriso alle ore 21.30 ci sarà il consueto “Uazzanane sunday night”.

Lunedì 20 gennaio – Dalle 10 vi aspetta il consueto appuntamento delle news locali con Carlo Legnani e Sara Giudici, direttrice de “Ilsaronno.it”. Ed Alle 10.28, con replica alle 19.18, va in onda “Match Point”, la trasmissione sportiva condotta da Paolo Renoldi e Agostino Masini.

FOTO DI NORBERTO TALLARINI