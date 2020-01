Ceriano Laghetto: successo strepitoso per la tombolata a Dal Pozzo

CERIANO LAGHETTO – Sala gremita, tante risate e un clima di grande allegria e divertimento hanno caratterizzato l’edizione 2020 della tombolata di beneficenza domenica 5 gennaio in frazione Dal Pozzo.

Un pomeriggio coinvolgente che molti partecipanti hanno coronato al meglio, portandosi a casa uno dei tanti bei premi messi in palio grazie all’impegno dei volontari della Consulta di Dal Pozzo e degli sponsor che hanno aderito all’iniziativa.

“Sono contentissima del successo riscosso da questa tombolata, che ha visto la partecipazione di molte famiglie della frazione e ringrazio pubblicamente tutti quelli che in vario modo hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento” – commenta l’assessore Antonella Imperato, che ha curato l’allestimento e la conduzione della tombolata insieme al presidente della consulta, Salvatore Prudenzini.

Il lungo calendario di appuntamenti legati alle festività natalizie si è concluso ufficialmente domenica 12 gennaio con la premiazione dei vincitori del concorso “un presepe con voi” alle 15 nell’oratorio di via San Francesco. La manifestazione, giunta alla nona edizione, è promossa dall’associazione “Ceriano in festa” e dalla parrocchia San Vittore Martire in collaborazione con il comune di Ceriano Laghetto.

Un’iniziativa che vuole da sempre valorizzare la cultura tradizionale della realizzazione del presepe e che assume ulteriore importanza dopo il brutto episodio verificatosi qualche giorno fa in piazza Diaz dove è stata distrutta, da parte di ignoti vandali, il Gesù bambino del presepe allestito dal Comitato Genitori.

“E’ stato un gesto inqualificabile e faremo il possibile per individuarne gli autori, augurandoci che torni presto a riaffermarsi un maggiore rispetto nei confronti dei simboli della nostra cultura” chiosa il sindaco Roberto Crippa.

