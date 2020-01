SOLARO – Tutta la prima parte della puntata odierna di Grande Fratello Vip è stata dedicata alla vicenda della squalifica di Salvo Veneziano per le frasi sessiste pronunciate dopo la cena di sabato soprattutto a carico della solarese Elisa De Panicis.

A stigmatizzare con forza l’accaduto il conduttore Alfonso Signorini che ha parlato “di una delle pagine più brutte della storia della televisione”. Tra i primi momenti difficili per il conduttore quello di raccontare l’accaduto ai Vip della casa che non ne erano a conoscenza visto che l’episodio è avvenuto nel tugurio dove Salve si trovava con gli altri concorrenti. Ed è stato proprio Veneziano a scusarsi con i concorrenti e in particolare con Elisa. La solarese ha detto di essersi cambiata nel corso della serata perchè si sentiva osservata e poi ha affrontato Salvo che ha cercato di scusarsi per le sue parole. La solarese è apparsa decisamente provata in alcuni momenti ed ha anche ricordato il saluto del

Conseguenze anche per gli altri tre concorrenti, Patrick, Sergio e Pasquale, rei di aver riso davanti alle pesanti dichiarazioni di Salvo. Il Grande Fratello li ha invitati a partecipare ad un incontro in un centro con donne vittima di violenza “quanto accaduto può essere l’occasione per affrontare il tema della violenza”.

15012020