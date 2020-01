CARONNO PERTUSELLA – Incidente auto contro moto alle 8.15 in via Garavaglia, nei pressi del pericoloso incrocio con l’ex Varesina e via Asiago alla periferia caronnese: il motociclista è stato sbalzato a terra, ed è stato soccorso da una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Si tratta di un trentunenne, ha riportato alcune contusioni ed è stato trasferito all’ospedale di Saronno. Per i rilievi del sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Caronno Pertusella.

Ieri a Cislago, erano le 17.30, nello scontro fra un’automobile ed una motocicletta è rimasto contuso il giovane, del posto, che si trovava sulla moto: si tratta di un 16enne, che è stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa di Saronno ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato. Sul luogo del sinistro, in via 4 novembre nel centro del paese, le pattuglie dei carabinieri e della polizia locale, impegnate a ricostruire la dinamica di quanto successo.

