Operaio ferito ad una mano alla Liner di Limbiate

LIMBIATE – Infortunio sul lavoro questa mattina, 15 gennaio, a Limbiate, all’entrata della Liner International Spa, ditta storica sul territorio leader nella produzione di scatole per pizza.

Erano da poco passate le 10 e, sul piazzale dell’azienda limbiatese di via Otto Marzo, si stavano eseguendo le operazioni di scarico del materiale dai camion dei fornitori. Proprio nel corso di questa attività, uno degli addetti all’incarico, un lavoratore di origini marocchine e residente a Bernareggio, si è infortunato in modo piuttosto serio a causa dello schiacciamento della mano sinistra sotto ad uno dei carichi pesanti che stava spostando dal rimorchio. Immediati i soccorsi sul posto: i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Limbiate e la Croce Azzurra di Caronno Pertusella, che ha trasportato l’uomo, 39 anni, all’ospedale di Desio in codice giallo. Non si conosce ancora la prognosi.

15012020

(nella foto: il sollevatore di carico utilizzato dall’operaio ferito)