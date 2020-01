Solaro, a fuoco un balcone in via Edison

SOLARO – Altro spaventoso incendio nella mattinata di oggi, mercoledì 15 gennaio, a Solaro. E se lunedì era toccato a Villaggio Brollo, oggi le fiamme sono divampate alla parte estrema opposta del paese, in via Edison, quasi al confine con Saronno. Le alte fiamme sono divampate ben visibili anche a distanza dal balcone di un appartamento residenziale. A bruciare sembra sia stato l’arredamento da esterni, con il rogo che ha coinvolto anche le tende da sole e parte della facciata. Fortunatamente sembra che i danni siano per la maggior parte concentrati all’esterno dell’appartamento anche naturalmente, come si evince anche dalle immagini, lo spavento per i padroni di casa dev’essere stato tantissimo con le fiamme che divampavano a pochi centimetri dalle stanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Lazzate ed i colleghi di Saronno. L’incendio è stato domato, ma i danni all’esterno dell’appartamento rimangono ingenti. Ora saranno da verificare le cause del rogo.

15012020