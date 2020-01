UBOLDO – Sulla pista allestita al centro sportivo di via Manzoni a Uboldo, lo scorso fine settimana il campionato italiano individuale di ciclocross Acsi, con la regia organizzativa del Team Helios del presidente Roberto Senelli. Sono stati ben duecento i partecipanti alla kermesse, nelle varie categorie, da quella dei debuttanti ai veterani, senza dimenticare il “gentil sesso”. In evidenza gli atleti dell’Uslenghi di Tradate che in virtù dei risultati personali hanno fatto sì che la loro squadra arrivasse al primo posto della classifica per società, risultato di assoluto prestigio per i corridori tradatesi.

Si è trattato di un appuntamento che ha richiamato ad Uboldo non solo tanti atleti ma pure tanti appassionati di questo sport, che non hanno voluto perdere l’occasione di assistere alle gare e di trascorrere una intera giornata che fosse una vera e propria full immersione nella disciplina preferita.

(nelle foto di Fabio Mitrano alcune momenti della kermesse)

15012020