Vigili detective: identificato il pullman polacco che ha danneggiato un’auto in sosta

SARONNO – Ha lasciato l’auto in sosta in via Cesati e quando dopo qualche ora è tornato a prenderla l’ha trovata seriamente danneggiata. Facile capire che la vettura in sosta era stata colpita da un mezzo che stava facendo manovra ma evidentemente il conducente si era allontanato senza lasciare nemmeno un recapito. E’ la disavventura capitata lo scorso 5 dicembre ad un 23enne saronnese aiutato dalla polizia locale.

Il ragazzo davanti alla sua Ford Fiesta incidentata, infatti, si è rivolto al comando dei vigili di piazza Repubblica. Gli agenti hanno preso tutti i dati ed hanno avviato le indagini. Con le immagini della videosorveglianza cittadina sono riusciti a vedere il mezzo che aveva colpito l’auto. Era un pullman turistico proveniente dalla Polonia. Non solo cercandolo in altre inquadrature in giro per la città sono riusciti a vedere il numero di targa. Sono così risaliti alla società polacca proprietaria del mezzo. Nelle ultime ore i vigili hanno inviato una convocazione all’azienda di trasporti invitandola a presentarsi per chiarire la sua posizione il prima possibile.

(foto archivio)

14012020