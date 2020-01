Cislago, arriva la toilette autopulente del parco Castelbarco

CISLAGO – Sono iniziati ieri i lavori per il nuovo servizio igienico al parco Castelbarco di via Cavour. A seguire le prime fasi dei lavori il sindaco Gianluigi Cartabia sempre in prima linea sui cantieri aperti in paese anche in virtù della sua delega ai Lavori pubblici.

Dell’intervento ha parlato anche il consigliere comunale Cristiano Fagioli: “Il 2020 inizia nel migliore dei modi, il progetto per la realizzazione di un servizio igienico autopulente al parco Castelbarco di via Cavour a Cislago è finalmente una realtà.

In data odierna sono iniziati i lavori previsti a seguito di un lungo e interminabile barcamenarsi per ottenere tutti i permessi e le concessioni. Finalmente i cittadini, in particolar modo i bambini e i più anziani potranno usufruire di un servizio che da quando è stata acquisita la proprietà da parte dell’ente comunale non ha mai trovato riscontro e volontà per implementarlo e garantire un beneficio per tutta la cittadinanza. Sono certo che con l’avvento della primavera questa novità sarà colta con piacere da parte di tutta la comunità”.

E non mancano i ringraziamenti: “Ringrazio tutti i membri e colleghi di Amministrazione che in questi mesi hanno dovuto sopportare la mia insistenza al fine di ottenere questo utile servizio dovuto al cittadino”.