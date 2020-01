SARONNO – “Con l’inquinamento alle stelle, è proprio il caso che a Saronno vada in scena il falò di Sant’Antonio?” A chiederselo sono gli esponenti di Ambiente Saronno, il circolo locale di Legambiente. Che pensano alle iniziative che sono state prese nel vicino milanese come a Segrate, dove invece sono stati annullati i tradizionali falò, scelta in linea con le misure antismog decise da Regione Lombardia che stabiliscono il divieto di fuochi, falò, pure di accendere il barbecue. Il tutto in un periodo nel quale l’aria di questa parte della Lombardia appare in pessima salute, con continui superamenti della soglia di allarme per quanto riguarda il Pm 10, le polveri sottili.

“Sono scattate le prime misure antismog della regione Lombardia. E Saronno?” si chiede Ambiente Saronno. Il falò saronnese di Sant’Antonio è previsto nei pressi della chiesetta di via D’Annunzio venerdì sera dopo il concerto della banda cittadina delle 20.30, ultimo atto della Sagra dedicata al santo.

16012020