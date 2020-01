Gerenzano, impresa Karate shotokan

GERENZANO – La città di Gerenzano sta abituandosi agli onori derivanti dai gradini alti dei podi sportivi.

Dopo il Twirling Gerenzano con tre atlete classificatesi per i mondiali in Olanda, ultima, ma solo in ordine cronologico, è la società “Karate Shotokan” ad imporsi sullo scenario nazionale vincendo diverse competizioni a dispetto della giovanissima età dei campioncini. La società infatti sforna da anni giovani promesse del karate nazionale, tutti compresi tra i 6 e 15 anni.

Il maestro Davide Palermo, responsabile dell’allenamento e formazione degli allievi del Karate Shokan, da sempre segue l’idea che alle gare devono poter partecipare tutti in modo che la competizione sia solo una fase di stimolo per la crescita di tutti i piccoli atleti senza così pensare solo ai migliori.

Domenica 26 gennaio il karate Shotokan giocherà in casa in quanto sarà proprio il palasport di via Inglesina ad essere teatro della prossima competizione per il nord Italia.

