GERENZANO – Marina Indino, direttore generale di Villaggio Amico, è stata invitata dall’ospedale Sacco di Milano a incontrare gli studenti del corso di laurea in scienze infermieristiche e confrontarsi sulle eccellenze dell’assistenza agli anziani e le caratteristiche della Rsa di Gerenzano. L’incontro si è svolto il 9 e 10 gennaio nell’ambito della collaborazione tra Villaggio Amico e le Università del territorio lombardo che si sviluppa da diversi anni.

Oltre al Sacco, infatti, la Rsa collabora con molte realtà universitarie territoriali per la formazione di infermieri, educatori, psicologi, fisioterapisti e nutrizionisti e per offrire ai giovani studenti la possibilità di concludere il proprio percorso di studi svolgendo il tirocinio presso la struttura.

Il 9 gennaio, presso l’auditorium di Villaggio Amico, con la dottoressa Marina Indino vi era anche Cinzia Viale – referente area anziani RSA CDI – per presentare agli studenti tutti i servizi offerti sul territorio illustrando l’importanza della figura dell’infermiere in una realtà residenziale innovativa e all’avanguardia come Villaggio Amico. La giornata è poi proseguita con il tour della struttura da parte dei ragazzi accompagnati dagli infermieri che hanno spiegato come si svolge la loro giornata lavorativa all’interno di Villaggio Amico.

L’incontro è stato molto fruttuoso tanto da ricevere la richiesta di riproporre la presentazione agli allievi del terzo anno alla sede dell’ospedale Sacco, il 10 gennaio.

“Per noi è molto importante la continua collaborazione con le Università del territorio in quanto rappresentano per noi una risorsa molto importante e noi per loro. – ha dichiarato Marina Indino, direttore generale di Villaggio amico – Ogni anno la risposta da parte degli studenti è sempre molto entusiasta. Si tratta di una grande opportunità per la loro carriera e per la nostra struttura perché ci pone come punto di riferimento sul territorio, anche per quanto riguarda la formazione. Siamo pronti ad accogliere un gruppo di tirocinanti che inizierà il suo percorso presso la nostra struttura già nel mese di gennaio”.

16012020