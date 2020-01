[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

GERENZANO – “Ciao Silvia, buon lavoro e buon calcio”. Così Flavia Insinna conduttore de L’Eredità quiz preserale di Rai Uno ha salutato la concorrente gerenzanese sconfitta un duello dopo il gioco l’una e l’altra. Quella di oggi era la seconda puntata nel quiz per Silvia che ieri è arrivata fino ai calci di rigori conquistando la possibilità di tornare per una nuova manche di gioco.

La gerenzanese ha partecipato al quiz con impegno tanto che fin dalle prime fasi di gioco è apparsa molto concentrata. Il conduttore ha svelato, oltre al fatto che fosse gerenzanese, anche la sua passione per il calcio che è tornata un paio di volte nel corso della puntata. Oggi la gerenzanese Silvia è caduta su una domanda sul titolo di una canzone di Mogol e Battisti. Nel duello ha perso secondi preziosi per indovinare la parola licitazione e quindi ha finito il tempo per indovinare la parola differenza.

La gerenzanese è stata salutata da un caldo applauso del pubblico. Solo qualche giorno fa nel quiz preserale era stata protagonista per due puntate una saronnese Cristina che nella prima puntata era arrivata al triello conquistando il passaggio alla serata successiva quando però è stata sconfitta.

16012020