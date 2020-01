SARONNO – Negli ultimi giorni in città si parla molto dell’intervento in corso al parco De Rocchi di piazza Unità d’Italia. L’intervento era stato presentato in consiglio comunale e si è parlato della “realizzazione di varchi nel muro per rendere visibile il parco interno e per motivi di sicurezza” spiegando che l’operazione sarebbe stata pagata con la donazione di un anonimo saronnese.

Negli ultimi giorni però si è visto che a cadere è stata un’ampia porzione di muro, dove è rimasta solo una base decisamente troppo bassa per parlare di varchi o “finestre”. A fare chiarezza è l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni: “Effettivamente su input della Soprintendenza, a cui abbiamo chiesto il parere prima di realizzare l’interno, il progetto è cambiato. In sostanza non ci saranno dei varchi o delle finestre ma semplicemente una recinzione in ferro che sarà inserita su una base del vecchio muro inferiore ai sessanta centimetri”. Insomma l’obiettivo resta lo stesso mostrare a chi passa per la piazza l’interno del parco invece di un muro ma cambia la modalità.

“Si tratta comunque di un primo step – continua Lonardoni – rinnoveremo l’area verde anche all’interno con l’illuminazione e nuovi arredi”. Ma non solo complice un intervento edilizio a poca distanza, tra piazza Aviatori d’Italia e via San Cristoforo, saranno anche rinnovati i percorsi pedonali verso il parco a partire dai marciapiedi che portano all’area verde.