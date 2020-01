SARONNO – Gran finale della manifestazione legata a Sant’Antonio organizzato dal gruppo Sant’Antoni de Saronn nel quartiere Prealpi. Dopo il successo del weekend della rievocazione e del lunedì delle scuole i volontari sono pronti, ancora una volta, a dar vita alla sagra con un programma ricalca fedelmente la tradizione cittadina.

Per l’ultima volta il borgo contadino alle 9 aprirà i battenti con i propri figuranti e i prodotti tipici. A mezzogiorno pranzo con i piatti della tradizione dal panino con la salamella alla trippa. Ad animare la zona anche il mercatino. All’oratorio della Sacra Famiglia dalle 14 alle 19 don Alberto Corti attenderà gli automobilisti per la benedizione delle auto mentre alle 15 davanti alla chiesetta ci sarà quella degli animali. In serata dopo la cena a base di polenta e formaggio, spazio all’intrattenimento musicale con la banda fino alle 21,30 quando sarà acceso il falò di Sant’Antonio alla sua quarta edizione.

(foto dell’ultima edizione della sagra)

