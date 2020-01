Va a spasso dai domiciliari, e finisce in carcere

SARONNO – Nella mattinata di ieri, i carabinieri della stazione di Saronno hanno arrestato e accompagnato nel carcere di Busto Arsizio un cittadino 24enne del luogo, già processato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane si era reso responsabile, negli ultimi mesi in cui era sottoposto alla detenzione domiciliare presso la sua abitazione a Saronno, di alcune violazioni all’obbligo di permanere in casa. I carabinieri, riscontrando le mancanze, lo hanno più volte segnalato al magistrato che ieri ha emesso l’ordine di revoca del beneficio dei domiciliari per farlo tradurre in carcere dai militari.

(foto archivio)

