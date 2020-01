CERIANO LAGHETTO / SARONNO – Ladri o vandali, bravata o vero e proprio gesto intimidatorio, quello che è successo nelle scorse ore a Ceriano Laghetto appare comunque inquietante, perchè è avvenuto proprio all’interno del Palazzo municipale. Qualcuno ha portato via, facendola scomparire dopo averla strappata, la targa con il nome del vicesindaco, Dante Cattaneo, che non solo è anche coordinatore dei sindaci della Lega della Lombardia ma è da anni in prima linea contro lo spaccio di droga nei vicini boschi delle Groane e nella lotta per la legalità.

A dare notizia dell’accaduto è lo stesso Cattaneo: “Qualcuno ha divelto e fatto sparire la targa con il mio nome fuori dal mio ufficio in Comune. Come devo interpretare questo gesto? E’ un semplice atto vandalicdo perpetrato da perfetti idioti? O si tratta di un qualcosa di più? Non mi sono mai fatto intimidire in questi anni e di certo non mi farò intimidire ora”. Anzi, prosegue Cattaneo “questi gesti, figli di un clima d’odio personale alimentato da quattro disperati, non fanno che rendermi ancor più determinato e caparbio!”

(foto: il vicesindaco Dante Cattaneo davanti alla porta del suo ufficio in Municipio, indica dove si trovava la targhetta)

