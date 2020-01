Blitz contro i cassonetti abusivi con l’assessore Guaglianone

SARONNO – “E’ un’operazione che arriva al termine di un iter burocratico di controlli ed adempimenti ma è importante che si abbia rispetto delle norme per tutelare chi dona e soprattutto chi ha bisogno dei capi d’abbigliamento. E’ una rimozione che difende chi opera con serietà nel mondo della solidarietà”.

Così l’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone spiega l’operazione entrata nel vivo stamattina per la rimozione dei cassonetti per la raccolta di abbigliamento usato che erano privi nelle necessarie autorizzazione.

Una task force formata da ispettore ambientale, polizia locale e uomini e mezzi di Econord. I cassonetti sono stati prelevati nei diversi quartieri cittadini nel dettaglio in via Balasso, via Togliatti, via Gemelli e viale Lombardia.

“Ovviamente abbiamo informato la proprietà della mancanza delle autorizzazioni dando la possibilità di rimuoverli autonomamente. Visto che questo non è successo provvediamo in autonomia visto che son scaduti i tempi”. E conclude: “E’ anche un problema di decoro urbano, spesso i cassonetti non venendo svuotati diventano un ricettacolo di rifiuti”.

17012020