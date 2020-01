SARONNO – Falò di Sant’Antonio, è previsto stasera al parchetto alpini vicino alla chiesetta di via D’Annunzio, ma giunge anche il nuovo affondo di Ambiente Saronno onlus, circolo locale di Legambiente.

“Continuiamo a riproporre quanto detto oramai da anni. Nessuno stigmatizza i falò, ma stigmatizziamo il fatto che non siano state previste azioni compensative per limitare il danno dell’inquinamento. Ci auguriamo fortemente che questo sia l’unico falò previsto per il mese di gennaio. Dobbiamo tutti renderci conto di abitare in una zona dove la dispersione degli inquinanti è molto limitata. Se abitassimo in una zona desertica sprecheremmo acqua? Pensiamo proprio di no. Senza aria non si vive, proprio come senza acqua. Non sprechiamo la nostra buona aria. Molteplici studi indicano che tutto concorre ad avere un’aria inquinata. Prendiamone atto” viene rimarcato da Ambiente Saronno. Che precisa: “Fatti i dovuti calcoli, un falò di medie dimensioni immette nell’aria, in dieci minuti, sostanze inquinanti pari a quanto immettono tutte le pizzerie di Saronno in un mese!”

Proprio l’altro giorno la qualità dell’aria di Saronno ha raggiunto il suo peggiore livello degli ultimi tempi.

17012020