La Bella e la Bestia: musical per bambini e famiglie a teatro

LIMBIATE – Mentre si prepara ad accogliere domani 18 gennaio nel serale il comico Gioele Dix, il teatro comunale di Limbiate raccomanda alle famiglie l’appuntamento del pomeriggio successivo, quello di domenica 19 gennaio, con il musical “Bella l’Amore e la Bestia”.

Alle 16, la compagnia All Crazy Sold Out, apprezzata da due anni ormai per i suoi Family Show, metterà in scena la storia di una bella e dolce fanciulla di nome Bella e di una temibile Bestia, così come raccontata da un librario, che tuttavia non è un libraio ma un maggiordomo.

La biglietteria del teatro di via Valsugana è aperta sabato dalle 16 alle 19: adulti € 12, bambini € 10.

On line: www.melarido.store, www.teatrocomunalelimbiate.it (senza costi aggiuntivi) e su www.vivaticket.it

(con piccolo costo prevendita per scelta posto). Info teatro: biglietteria@melarido.it

