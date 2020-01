SARONNO – Ultras in marcia: inedita iniziativa quella annunciata per domenica dal Fronte ribelle, la principale organizzazione della tifoseria locale. Si gioca l’inedito derby tra Asd Ceriano e Fbc Saronno ed alla partita i supporter biancocelesti hanno deciso di andarci a piedi. “Domenica – confermano dal Fronte – la Saronno che “conta”, tempo permettendo, si muoverà a piedi in corteo alla volta di Ceriano. Una trasferta a piedi non era mai stata fatta! Per chi volesse partecipare il ritrovo è in via Valtellina, traversa di via Bergamo, alle 13.15. Partenza del pellegrinaggio alle 13.30″. Così tardi? Il fischio d’inizio dell’incontro è previsto alle 14.30 e ci sarà tutto il tempo considerato che lo stadio di Ceriano, peraltro proprio recentemente rinnovato, si trova appena oltre Dal Pozzo, la frazione condivisa fra Saronno e Ceriano. Il centro sportivo si trova in via Campaccio 3.

Si giocherà per la seconda giornata di ritorno del campionato di Prima categoria. Classifica: Lentatese e Rovellasca 36 punti, Guanzatese 35, Bovisio Masciago 33, Fbc Saronno 32, Tavernola 25, Menaggio e Ceriano Laghetto 20, Portichetto 19, Esperia Lomazzo 18, Ardita, Salus Turate, Faloppiese 17, Montesolaro 12, Hf Calcio 11, Real 6.

