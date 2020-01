Notte bianca al liceo Legnani: programma e diretta

SARONNO – Anche a Saronno la notte bianca del liceo classico. L’evento è proposto ancora una volta dal Liceo Legnani istituto con sede in via Antici e in via Carso.

Ecco la diretta de ilSaronno di Margherita Cattaneo

Si parte alle 18 con l’iniziativa un primo approccio alle lingue classici con gli studenti della classe 5BC che in un anno 3.0 propone a futuri studenti “Percorsi e itinerari di latino e di greco”. Poco dopo alle 18,15 in aula magna la docente Podestà incontra i genitori dei ragazzi impegnati nel laboratori per una chiacchierata sul tema “Liceo classico perchè no?”. Saranno presenti anche alcuni ex studenti.

Alle 19,30 un momento tutti insieme con la proiezione di un filmato seguito alle 20 da un momento conviviale. Quindi dalle 21 spazio al teatro seguito alle 22,10 dall’esibizione del Coro Hebel. Per l’intero evento sarà attiva la mostra “Between the Lines”. Un murales per la città. La storia del progetto e una mostra sull’opera di riqualificazione del cavalcavia di via Volonterio in aula 1. Saranno attivi anche diversi info Point dell’associazione “Amici del Legnani”, dell’orientamento con gli studenti della 4AC e 5Ac e uno dei rappresentanti d’istituto.

