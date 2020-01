ORIGGIO – Pedone investito in piazza dell’Immacolata in centro ad Origgio: è successo oggi, venerdì, alle 14-45. A dare l’allarme alcuni passanti: sul posto per soccorrere una ragazza di 28 anni, del posto, è arrivata una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, ed una pattuglia della polizia locale del comando unificato di Origgio-Uboldo agli ordini del comandante Alfredo Pontiggia. La giovane si è comunque ben presto ripresa, ha riportato lievi contusioni ed è stata trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata. Sono in corso accertamenti della vigilanza urbana per chiarire la dinamica del sinistro e le relative responsabilità.

Incidente anche a Gerenzano, alle 18 odierno, in via per Uboldo: nello scontro fra due vetture è rimasto ferito un 78enne, soccorso da una ambulanza della Croce bianca di Legnano. Non è in pericolo di vita.

Ieri a Lomazzo si è invece verificato un incidente stradale sulla provinciale 32: nello scontro fra due auto sono rimasti lievemente contusi un uomo di 53 anni ed uno di 31 anni, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale, sono stati medicati sul posto.

(foto archivio, Origgio: la zona dove è stata investita la ragazza)

17012020