Paleardi e I Pantellas: tipi da settimana bianca al Sestriere

SARONNO – E’ online il corto, anzi la serie di spassosi piccoli corti girati sulle nevi del Sestriere lo scorso fine settimana, protagonisti “I Pantellas”. Un progetto nato dalla felice intuizione del saronnese Alberto Paleardi, consigliere comunale nella località montana del Piemonte, e subito “sposato” da Andrea Colarelli, già sindaco della cittadina e dal locale ente del turismo, che hanno colto questa opportunità come occasione di promozione del territorio.

I simpatici Pantellas hanno realizzato al Sestriere il loro settimanale appuntamento dedicato a Youtube, stavolta intitolato “Tipi da settimana bianca”. Pubblicato venerdì pomeriggio, in un paio d’ore è stato vista già da 256 mila persone. Grande successo, dunque. E non manca un “cameo” dello stesso Alberto Paleardi. Nel video anche Roberta Nicosia, varesotta e già vista a Saronno per girare il film “Le mirabolanti avventure di Faga” che è in fase di post produzione, con la regina del cosplay Himorta, e Martina Ragozza.

17012020