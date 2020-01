Radiorizzonti: tutto è pronto per la celeberrima tombolata radiofonica

SARONNO – Si rinnova l’appuntamento con la tombolata radiofonica di Radiorizzonti, l’emittente comunitaria con sede in piazza Libertà. Si tratta di una versione decisamente unica del tradizionale evento delle feste.

Le cartelle sono in vendita ormai da diverse settimane nella sede dell’emittente ma ogni saronnese potrà giocare comodamente da casa visto che i numeri estratti saranno annunciati per radio su Fm88 e in diretta streaming sul sito della radio. L’estrazione è in programma venerdì 17 gennaio alle 21. Sarà sufficiente sintonizzarsi sulla radio parrocchiale o sul sito internet per seguire l’estrazione e scoprire subito se si sono vinti i tanti premi messi a disposizione da sponsor e attività commerciali cittadine. Ma non solo.

Nel corso della serata alla tombolata ci saranno momenti per i più piccoli. Come tradizione potranno chiamare in diretta per cercare di rispondere a degli indovinelli e vincere dei premi ad hoc per loro.

Vi distraete e perdete qualche numero? Nessun problema il computerone della redazione terrà annotati tutti i vincitori anche se, essendo sintonizzati, potrete chiamare in diretta e raccontare l’emozione della vostra vittoria.

(foto: un momento dell’ultima edizione)

17012020