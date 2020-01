SARONNO – Accordo triennale della Binda, che organizza la Tre valli, con la Rai tv, che continuerà a riprendere e proporre in diretta la corsa ciclista che parte da Saronno. Una conferma viene dal patron della ciclistica Binda, Renzo Oldani. “Ci rende orgogliosi – conferma Oldani – potere annunciare che siamo stati di recente a Roma, a Saxa Rubra, e abbiamo firmato un contratto direttamente con la Rai che produrrà e trasmetterà la nostra Tre Valli Varesine non solo per l’edizione numero 100 ma anche per il 2021 e il 2022”. La Tre Valli, tramite le immagini della Rai, va poi in tutto il mondo, anche tramite i canali di Eurosport.

In attesa di svelare il calendario dei numerosi eventi previsti nel 2020, la Società Ciclistica Alfredo Binda incomincia dunque il nuovo anno nel migliore dei modi. La corsa ciclistica da Saronno a Varese ha dunque garantita per il triennio la sua copertura televisiva.

(foto: al centro, Renzo Oldani della ciclistica Binda di Varese)

