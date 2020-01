CARONNO PERTUSELLA – Nella stagione 2020 Melany Sheldon continuerà a farsi in due: vestirà la magli della Rheavendors Caronno nel campionato di sofball italiano serie A1 ma pure quella delle Riverhawks Umas dell’Università of Massachuttes di Lowell. E’ la Fibs, federazione italiana baseball e softball, a ricordare come “dopo una strepitosa stagione 2019, Melany è stata inserita tra le migliori 15 giocatrici della conference. Le Riverhawks hanno mancato di poco la qualificazione alle College World Series e sono intenzionate a riprovarci seriamente nel 2020”.

Melany Sheldon, nata e cresciuta nel vivaio caronnese, con papà degli Stati Uniti d’America (è David Sheldon, ex giocatore professionista di baseball) e mamma italiana (Simona Meroni, che giocava a softball), fa parte anche della Nazionale italiana che si appresta a partire per l’Australia per la Pacific cup contro alcune delle squadre che poi l’Italia ritroverà alle Olimpiadi in Giappone, quest’estate.

(foto: Melany Sheldon con la maglia del Caronno)

17012020