SOLARO – E’ stato protagonista di un lungo servizio della trasmissione “Pomeriggio Cinque” il caso dei due fratelli solaresi che vivono in un appartamento in condizioni igienico e sanitarie davvero precarie.

A spiegare la situazione la conduttrice Barbara D’Urso partita dal messaggio whatsapp invitato da una vicina di casa in cui sono stati illustrate le condizioni dell’appartamento e le difficoltà in cui versano i due fratelli “che hanno solo un pasto al giorno dal Comune. Uno per due”.

Il servizio realizzato da Ilaria Dalle Palle continuano mostrando i locali dell’appartamento con incrostazioni in bagno e in cucina, muri pieni di muffa, senza riscaldamento e resti di cibo abbandonati un ’bout ovunque. Non manca un’intervista ai due fratelli, prima Franca poi Martino, e ai vicini di casa che fanno i conti con il cattivo odore che arriva dall’appartamento, coi topi ma anche con “l’orgoglio dei fratelli che impedisce loro di chiedere aiuto”.

Su input di Barbara D’Urso l’inviata resterà a Solaro per intervistare il sindaco e cercare di convincere i due fratelli ad accettare l’aiuti coordinati dalla trasmissione.

(foto: alcuni momenti del servizio)

17012020