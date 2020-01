Uboldo, si pensa già al carnevale. Ecco come sarà

UBOLDO – Il 29 febbraio si festeggerà il Carnevale e come ogni anno l’organizzazione di questo evento sarà in carico alla Pro Loco Uboldo con la collaborazione dell’Oratorio San Pio e del Gruppo Alpini. Viste le difficoltà sempre maggiori nel reperire carri allegorici che rispondano ai requisiti di sicurezza imposti dalla normativa vigente, si pensava di organizzare una sfilata di gruppi mascherati con contorno di animazioni itineranti per le vie del Paese. Per poter far questo, abbiamo però bisogno della partecipazione di tutti: associazioni, contrade, classi scolastiche. gruppi di amici, e chi più ne ha più ne metta; di certo, sarete tutti protagonisti di questo evento.

Al termine, per i gruppi più numerosi saranno anche previsti dei premi.

Per ogni informazione e per le adesioni, siamo a Vostra disposizione ogni lunedì sera dalle ore 21.00 presso la nostra sede in via Ceriani 25, oppure è sempre attivo il contatto mail prolocouboldo@tiscali.it.

(foto archivio)

17012020