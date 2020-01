Week-end: Il falò di sant’Antonio

SARONNO/SARONNESE – Si conclude questa sera la 13° edizione della rievocazione di sant’Antonio con il falò alle 21.15.

Venerdì 17 Gennaio

Saronno – Ultimo giorno della 13° edizione della “Rievocazione di sant’Antonio”. Si inizia alle 8 e alle 9 con la santa messa nella chiesetta di sant’Antonio Abate (in foto), alle 9.30 animazione del borgo contadino, dalle 12 i piatti della tradizione, dalle 14 benedizione degli automezzi, alle 15 benedizione degli animali, alle 20.30 intrattenimento del corpo musicale cittadino e alle 21.15 conclusione con il “Falò di sant’Antonio”. Maggiori informazioni al sito www.santantoniodisaronno.it.

Saronno – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, l’associazione Asvap4 propone lo spettacolo “L’importanza di chiamarsi Ernest” tratto dall’opera di Oscar Wilde con la compagnia teatrale “Fuoriscena”, musiche di Marco Castelli per la regia di Marco Bartolini. Asvap4 celebra il suo 25° anniversario di attività anche con la creazione di un nuovo servizio: uno sportello informativo e di orientamento in tema di salute mentale. Informazioni al numero 0296702127.

Saronno – Alle 21, nella sede dell’associazione “L’isola che non c’è” di via Biffi 5, cineforum “Gli amanti crocifissi” del regista Kenji Mizoguchi. Presentazione a cura di Stefano Giusto, informazioni al sito internet www.isola-saronno.net .

Sabato 18 Gennaio

Saronno – Alle 10.30, alla biblioteca civica di viale Santuario 2, laboratorio di lettura animata per bambini dai 3 ai 5 anni. Infoline e iscrizioni allo 029609075.

Rescaldina – Alle 11.30, nella sala Emanuele Fontana di via Cesare Battisti 3, lo scrittore Giuseppe Lupo presenta il suo nuovo romanzo ”Breve storia del mio silenzio” a seguire aperitivo e quattro chiacchiere con l’autore. L’incontro è organizzato dalla biblioteca di Rescaldina “Lea Garofalo” in collaborazione con “Vidya”. Informazioni al sito www.comune.rescaldina.mi.it.

Saronno – Alle 16, nella sede della cooperativa popolare saronnese di via Pietro Micca 17, il Masci invita all’incontro con il sociologo Giorgio Tavani sul tema “Origine e storia dei razzismi: modalità, forme e ragioni storiche”. Informazioni al numero 3405703441.

Origgio – Alle 17, nella location storica di villa Borletti in via Dante 63, inaugurazione della mostra “Semplicemente Diva” omaggio all’attrice Valentina Cortese a cura di Elisabetta Invernici e Antonio Zanoletti dell’associazione culturale “Hesperia”. Info al sito www.asp-hesperia.it.

Saronno – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I Maggio, va in scena lo spettacolo con Enrico Bertolino “Instant theatre” per la regia di Massimo Navone. Per maggiori informazioni si può consultare il sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Limbiate – Alle 21, al teatro comunale di via Valsugana 1, va in scena lo spettacolo “Onderod” con Gioele Dix. Informazioni al sito www.teatrocomunalelimbiate.it .

Cislago – Alle 21, all’auditorium “L’angolo dell’arte” di via Stazione e in occasione della giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, Elvira Ruocco presenta lo spettacolo “ Napule è…”.

Gerenzano – Alle 21, al teatro san Filippo Neri di piazza De Gasperi, il corpo musicale santa Cecilia in occasione dei suoi 100 anni invita al concerto della fanfare dei bersaglieri in concedo “Aurelio Robino” di Legnano. L’ingresso è libero e per informazioni si può visitare il sito internet www.bandadigerenzano.it.

Cerro Maggiore – Alle 21, all’auditorium di via Boccaccio, spettacolo musical con recital “La strada di Fellini”, in occasione del centenario della nascita del celebre regista. L’evento si inserisce nella rassegna musicale “Traiettorie sonore, onde libere”. Informazioni al sito internet www.cerromaggiore.org, l’ingresso è libero.

Domenica 19 Gennaio

Saronno – Alle 11, nella location storica di villa Gianetti in via Roma 20, concerto “The show must go on” con l’associazione Must. L’evento si inserisce nella manifestazione “Scuole di musica in concerto”, maggiori informazioni al sito www.comune.saronno.va.it.

Saronno – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, saranno in scena i “Sonics”, compagnia di ballerini e acrobati nata Torino e considerati dai più la risposta italiana al “Cirque du Soleil”. Maggiori informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Limbiate – Alle 16, al teatro comunale di via Valsugana 1, va in scena lo spettacolo per ragazzi “La bella e la bestia” per la regia di Michele Visone. Informazioni al sito www.teatrocomunalelimbiate.it.

