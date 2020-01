SARONNO – E’ iniziato il conto alla rovescia in vista del derby di domenica pomeriggio, Asd Ceriano-Fbc Saronno e intanto i biancocelesti si preparano a mettere a segno quello che potrebbe essere il vero “colpo” del mercato invernale in Prima categoria. La bandiera dell’Ardor Lazzate potrebbe infatti approdare nel club saronnese. Stiamo parlando di Claudio Carrafiello.

Anzi, c’è già approdato da qualche giorno: i tifosi che seguono abitualmente gli allenamenti della squadra al centro sportivo Matteotti non se lo sono certo fatti scappare, si è infatti aggregato alla squadra e si sta tenendo in forma proprio con il Saronno dopo la scelta, nel periodo natalizio, di lasciare l’Ardor Lazzate (Eccellenza) del quale è stato per tanti anni il giocatore-simbolo.

Esperienza da vendere, vero jolly in grado di ricoprire molti ruoli, potrebbe essere davvero l’elemento che manca al Saronno per spiccare il volo nel girone di ritorno e la firma potrebbe essere solo questione di ore con Carrafiello disponibile a scendere, per la prima volta nella sua carriera, in Prima categoria, ma solo in una società prestigiosa come il Fbc Saronno. Classifica: Lentatese e Rovellasca 36 punti, Guanzatese 35, Bovisio Masciago 33, Fbc Saronno 32, Tavernola 25, Menaggio e Ceriano Laghetto 20, Portichetto 19, Esperia Lomazzo 18, Ardita, Salus Turate, Faloppiese 17, Montesolaro 12, Hf Calcio 11, Real 6.

