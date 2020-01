GALLARATE / SARONNO – Azalee-Caprera, prima giornata del girone di ritorno, al “Maino” di Gallarate arriva il Caprera, fanalino di coda con solo 1 punto all’attivo, all’andata in Sardegna fu una netta vittoria per le Azalee che si imposero per 6-1, sembrerebbe dunque prospettarsi una gara senza troppi patemi quella di domenica ma come sempre le partite vanno giocate, quindi sarà necessario entrare in campo con la giusta concentrazione. Intanto arriva qualche buona notizia dall’infermeria, Crestan e Stefanazzi hanno ripreso ad allenarsi con la squadra, la speranza quindi è di poterle rivedere presto in campo.

E’ dunque la prima giornata di ritorno, arbitro designato è Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo con assistenti Marco Borchielli di Milano e Giuseppe Lentini di Milano. Le Azalee, squadra di calcio femminile impegnata nel campionato di serie C condivisa fra Gallarate e Saronno e che in classifica si trova a ridosso delle migliori, sono reduci della sconfitta casalinga nel big-match con la Biellese.

(foto: l’entrata in campo delle squadre al loro ingresso in campo nella gara di andata)

18012020