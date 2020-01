SARONNO – Prenderà avvio domenica 19 gennaio al palaexbo di via Piave la Winter cup, il torneo invernale di calcio a cinque della categoria primi calci 2011 promosso da Amor sportiva e Robur Saronno.

A contendersi a coppa d’inverno saranno, oltre alle squadre saronnesi Amor sportiva e Robur Saronno, alcune delle squadre del circondario: Carcor, Cassina Rizzardi, Cogliatese, Salus.

Nella categoria primi calci c’è qualche differenza di regolamento rispetto il calcio che tutti conoscono. Il portiere, infatti, può prendere la palla con le mani in caso di retropassaggio volontario mentre il rinvio da fondo campo va effettuato con le mani e non può oltrepassare la linea di metà campo. La rimessa laterale, invece, si batte sempre con i piedi con il pallone fermo sulla linea laterale. In generale non è valida la rete segnata col tiro diretto dalla rimessa laterale e dalla ripresa dal centrocampo.

I parastinchi sono obbligatori, sono bandite scarpe con tacchetti sia alti che bassi mentre sono obbligatorie scarpe da futsal (con la suola liscia) o le scarpe da ginnastica.

Di seguito il calendario del torneo.

Prima giornata

Amor sportiva – Robur Saronno 9.15

Carcor – Cogliatese 9.40

Salus – Cassina Rizzardi 10.05

Seconda giornata

Cogliatese – Amor sportiva 10.35

Robur Saronno – Salus 11.00

Cassina Rizzardi – Carcor 11.25

Terza giornata

Cogliatese – Robur Saronno 11.55

Amor sportiva – Cassina Rizzardi 14.30

Carcor – Salus 14.55

Quarta giornata

Cassina Rizzardi – Cogliatese 15.20

Carcor – Robur Saronno 15.45

Salus – Amor sportiva 16.10

Quinta giornata

Robur Saronno – Cassina Rizzardi 16.35

Amor sportiva – Carcor 17.00

Cogliatese – Salus 17.25

(foto archivio)

18012020