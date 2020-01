CARONNO PERTUSELLA – Mohamed Salah Mzoughi è un nuovo acquisto della Caronnese del direttore sportivo Raffaele Ferrara. Il difensore arriva dalla società di Serie C “Giana Erminio” e sarà un nuovo rinforzo per mister Roberto Gatti.

Il ragazzo classe 2000, dopo essere cresciuto tra le fila dell’Ardisci e spera, è poi passato al Varese dove ha giocato per due anni in Serie D e per uno in Eccellenza. Mzoughi arriva alla Caronnese dopo una breve ma formativa esperienza in Serie C e si è detto felice per essere approdato in rossoblù: “Sono molto contento e onorato di essere in questa società che sapevo e sanno tutti essere molto importante. Mi hanno accolto fin da subito benissimo, ho trovato un gruppo forte, con un giusto mix tra giovani e anziani” Per la 20′ giornata di serie D, la Caornnese gioca domenica pomeriggio contro il Savona in trasferta.

Classifica: Prato 35 punti, Caronnese e Lucchese 34, Casale, Sanremese e Real Forte 31, Chieri e Seravezza 27, Fossano 26, Fezzanese 25, Borgosesia 24, Savona 23, Lavagnese e Verbania 20, Bra e Vado 18, Ghivizzano 17, Ligorna 16.

Marco Gentile

18012020