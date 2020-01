CERIANO LAGHETTO – Anche sindaco e vicesindaco di Ceriano Laghetto, rispettivamente Roberto Crippa e Dante Cattaneo, nella loro veste di esponenti della Lega, impegnati nel rush elettorale in Emilia Romagna, dove è iniziato il conto alla rovescia in vista delle consultazioni per la nomina del nuovo “governatore”.

“Blitz in Emilia per sostenere Matteo Salvini nella serrata campagna elettorale per le Regionali del 26 gennaio prossimo” riepilogano Crippa e Cattaneo che hanno partecipato agli eventi elettorali che si sono tenuti a Bobbio.

Da Wikipedia

Le elezioni regionali del 2020 in Emilia-Romagna si terranno il 26 gennaio. Sono state prorogate legalmente oltre la scadenza esatta di novembre 2019 per permettere l’approvazione della legge di bilancio, evitando così l’esercizio provvisorio dell’amministrazione e tutte le conseguenze annesse. In corsa Stefano Bonaccini del Pd Centrosinistra; Lucia Borgonzoni della Lega e Centrodestra; Simome Benini del Movimento 5 stelle.

(foto: da sinistra, il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, con il leader leghista Matteo Salvini ed il vicesindaco cerianese Dante Cattaneo)

