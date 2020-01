Caronno Pertusella, ciclista investito in via Bainsizza

CARONNO PERTUSELLA – Ciclista investito nel tardo pomeriggio di sabato a Caronno Pertusella: alle 18.50 l’intervento di una ambulanza della locale Croce azzurra, e di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese, in via Bainsizza nelle zona semicentrale e residenziale della città, nei pressi della intersezione con via Kennedy, per prestare i primi soccorsi.

A rimanere contuso un 34enne del posto, che era in sella alla propria bici che si è scontrata con una vettura in transito. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, ed all’arrivo al pronto soccorso del nosocomio non è risultato in pericolo di vita; mentre le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e le responsabilità; ed al riguardo è stato ascoltato anche il conducente dell’auto contro la quale si è scontrata la bicicletta.

(foto archivio: precedente intervento di ambulanza e forze dell’ordine per un incidente avvenuto a Caronno Pertusella)

18012020