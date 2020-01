Festa a sorpresa per la professoressa Aurora Scalia. Con un’iniziativa benefica

SARONNO – Giovedì sera Villa Gianetti è stata lo scenario per una festa di compleanno a sorpresa. Festeggiata l’ex professoressa della scuola media Aldo Moro Aurora Scalia.

L’iniziativa è stata organizzata da alcuni ex studenti tra cui il saronnese Dino Gallo che ha presentato anche l’appuntamento su susseguirsi di emozioni per la docente. L’iniziativa è stata pensato come un momento per ringraziare l’insegnante a cui ha voluto essere presente anche l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Maria Assunta Miglino protagonista di un breve discorso dell’interno dell’evento a cui hanno partecipato oltre agli ex studenti anche diverse associazioni.

Non bisogna dimenticare che Aurora Scalia, sempre su input dei suoi studenti, è stata insignita nell’ottobre scorso della civica benemerenza la ciocchina.

Oltre a tante emozioni e foto ricordo la festa lascerà un segno tangibile per la città. La serata ha avuto anche un obiettivo solidale visto che sono stati raccolti fondi per progetti sociali.

