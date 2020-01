SOLARO – Colpo di scena al Grande Fratello Vip nella puntata di stasera Elisa De Panicis influencer cresciuta a Solaro è stata eliminata al primo televoto.

Solo il 30% degli spettatori ha votato per salvare la modella/influencer che negli ultimi giorni era stata al centro di un fuoco incrociato sia dentro che fuori la Casa più spiata d’Italia. Non a caso quando Alfonso Signorini l’ha accolta in studio per l’intervista finale con un riassunto delle “cattiverie” dette dai suoi coinquilini.

Elisa ha accusato il colpo tanto da rispondere subito per le rime ad Antonella Elia. A difendere la solarese Barbara Alberti che ha spiegato “dopo la nomination è uscita la dolcezza di questa ragazza che speravo fosse salvata dai suoi follower”. Si è scoperto anche un retroscena con il legame creato da Elisa con Fabio Testi dato che erano “vicini di letto”.

Nel corso della serata anche qualche battuta sulla cotta di Mummy, ossia Aristide Malnati per la bella solarese con tanto di incontro tra Elisa e la mamma del concorrente esperto di egittologia.

