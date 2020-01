GERENZANO – Per la Giornata della memoria 2020 a Gerenzano si terrà una mostra sulla Shoah ed un incontro letterario in chiave locale: il saronnese Giuseppe Nigro, infatti, presenterà il suo libro “Opposte direzioni. Le famiglie Friedman e Sonnino in fuga dalle leggi razziali”, con l’introduzione di Massimiliano Cavallo. L’appuntamento si tiene a Palazzo Fagnani di via Fagnani 14. Inaugurazione e incontro con l’autore sabato 1 febbraio alle 17; la mostra sarà visitabile anche domenica 2 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. L’evento si svolge con il patrocinio dell’Amministrazione civica gerenzanese.

La vicenda umana delle famiglie ebree dei Sonnino e dei Friedman, entrambe del Saronnese, sono state ricostruite da Nigro tramite i documenti d’epoca e testimonianze dirette. Uno sguardo nel passato di Saronno che non manca di alzare il velo su quei tragici momenti nella Seconda guerra mondiale.

(foto: Giuseppe Nigro, l’autore del libro “Opposte direzioni. Le famiglie Friedman e Sonnino in fuga dalle leggi razziali”)

