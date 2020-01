SARONNO – Anche l’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino a partecipato venerdì sera alla notte bianca del liceo classico che in città è andata in scena al Liceo Legnani istituto con sede in via Antici e in via Carso.

L’assessore ha voluto condividere sui social un post dedicato all’iniziativa: “Dire che il liceo classico è nel mio cuore è un’ovvietà e spero che lo siano sempre di più anche quest’anno gli iscritti al nostro liceo, grazie alla professionalità e alla passione dei docenti e ai ragazzi che ieri hanno organizzato una grande festa”.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1162477190622952&id=100005820462267

L’esponente della Giunta riporta una citazione di Federico Condello: “Solo i suoi denigratori – o i suoi falsi amici – lo ritraggono come la “scuola del greco e del latino”, che vorrebbe dire, fatalmente, scuola per pochi o pochissimi. Il liceo classico non è questo, bensì un ecosistema disciplinare ricco e complesso, che insegna metodi e attitudini intellettuali ben prima che materie, e che proprio per questo non “canalizza” precocemente i suoi studenti, ma li lascia liberi di maturare e orientare a piacere il loro talento. Questa è la sua forza straordinaria. E per questo il liceo classico è stato e può ancora essere un eccezionale strumento di democrazia e giustizia.“.

Per conoscere tutti gli eventi della serata qui c’è la diretta di Margherita Cattaneo.