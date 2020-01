SARONNO – Tanti gli incontri interessanti della domenica calcistica per le squadre locale, con la Caronnese che gioca sul campo del quotato Savona ed il derby Asd Ceriano-Fbc Saronno di Prima categoria.

In serie D va in scena la 3′ giornata di ritorno: per Savona-Caronnese l’arbitro designato è Roberto Lovison di Padova, assistenti Andrea Zezza di Ostia Lido e Massimiliano Starnini di Viterbo. La Caronnese si è appena rafforzata con l’arrivo dell’ex Giana Erminio e Varese, Mohamed Salah Mzoughi. Classifica: Prato 35 punti, Caronnese e Lucchese 34, Casale, Sanremese e Real Forte 31, Chieri e Seravezza 27, Fossano 26, Fezzanese 25, Borgosesia 24, Savona 23, Lavagnese e Verbania 20, Bra e Vado 18, Ghivizzano 17, Ligorna 16.

In Eccellenza, 2′ giornata di ritorno, si disputa Ardor Lazzate-Verbano, arbitro Riccardo Dasso di Genova, assistenti Fabio Beloli di Bergamo e Usman Ghani Arshad di Bergamo. Classifica: Verbano 35 punti, Busto 81 34, Rhodense 32, Varesina 27, Vogherese 26, Alcione 24, Pavia 23, Accademia pavese 21, Ardor Lazzate 20, Vergiatese e Calvairate 19, Mariano 16, Sestese 14, Castanese 12, Fenegrò 9.

In Promozione, 2′ giornata di ritorno, i match delle locali sono Morazzonese-Uboldese con arbitro Federico Mucciante di Milano ed assistenti Manuele Orio di Milano e Andrea Mazzeo di Busto Arsizio; e Meda-Universal Solaro con arbitro Mattia Rignanese di Legnano ed assistenti Van Tuan Calini di Legnano e Ambra Ramona Ferretti di Varese. Classifica: Gavirate 40 punti, Besnatese 29, Amici dello sport 2, Meda 27, Morazzone 26, Base, Sedriano e Uboldese 24, Magenta 23, Union Villa e Vighignolo 21, Olimpia 20, Universal e Accademia Vittuone 18, Gorla Maggiore 13, Fagnano 4.

In Prima categoria, 2′ giornata di ritorno, c’è Asd Ceriano-Fbc Saronno con arbitro Alessandro Crespi di Busto Arsizio; Salus Turate-Hf Calcio con arbitro Riccardo Rimoldi di Legnano; lo scontro in vetta Rovellasca-Lentatese con arbitro Pietro Pastore di Gallarate. Classifica: Lentatese e Rovellasca 36 punti, Guanzatese 35, Bovisio Masciago 33, Fbc Saronno 32, Tavernola 25, Menaggio e Ceriano Laghetto 20, Portichetto 19, Esperia Lomazzo 18, Ardita, Salus Turate, Faloppiese 17, Montesolaro 12, Hf Calcio 11, Real 6.

In Seconda categoria girone I, 2′ giornata di ritorno, Cascinamatese-Rovellese con arbitro Hassan Nadeem di Gallarate, Gerenzanese-Mozzate con arbitro Sebastiano Marchetto di Gallarate e Itala-Cistellum con arbitro Pasquale Stile di Como. Classifica: Villaguardia 36 punti, Andratese e Veniano 34, Cistellum 30, Cantù San Paolo 29, Mozzate 26, Bulgaro 24, Cascinamatese 21, Virtus Cermenate 19, Stella azzurra Arosio 17, Novedrate 16, Gerenzanese 15, Itala, Cassina Rizzarsi e Azzurra 12, Rovellese 11.

In Seconda categoria girone N, 2′ giornata di ritorno, Buscate-Pro Juventute con arbitro Luis Aurelio Velastegui Jurado di Legnano.

In Terza categoria legnanese, 2′ giornata di ritorno, Amor Sportiva-Mocchetti con arbitro Paolo Marchese di Busto Arsizio e Gso Pogliano-Airoldi Origgio con arbitro Fode Kane di Busto Arsizio. Classifica: Furato e San Giorgio 37 punti, Mocchetti 36, Dairaghese e Amor 31, Oratorio Lainate 30, San Lorenzo 25, Rescaldinese 21, Gso Pogliano 20, Airoldi 13, Legnarello 12, Sport più 9, Rescalda 8, Virtus Sedriano 6.

18012020