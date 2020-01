Parco aironi di Gerenzano, topi d’auto in azione: vetro in frantumi

GERENZANO – Ladri in azione nel posteggio del Parco degli aironi di via Inglesina a Gerenzano. Ne sa qualcosa una famiglia del posto che si è ritrovata il vetro posteriore della vettura in mille pezzi, rotto da chi evidentemente vuole aprire la portiera per controllare se nell’abitacolo ci fosse qualcosa da rubare. L’allarme è rimbalzato anche sui social network, dove è comparsa l’immagine della vettura danneggiata, proprio proprio il danno è stato la cosa peggiore: porvi rimedio comporterà un costo tutt’altro che trascurabile.

E’ successo tutto nel pomeriggio di sabato: agli interessati non è rimasto altro che prendere atto dell’accaduto. A quanto pare, anche se da quelle parti c’è sempre un certo andirivieni, nessuno si è accorti di niente; non ci sono stati testimoni a questo raid. Sono adesso in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

(foto: il veicolo con il vetro che è stato mandato in frantumi)

18012020