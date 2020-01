CARONNO PERTUSELLA – Archiviata agilmente la pratica CUS Genova per la Rossella ETS Caronno Pertusella, che con un altro risultato netto si aggiudica la sfida della 12ª giornata del campionato di serie B maschile, girone A. Con i punteggi di 25-15, 25-23 e 25-19 i ragazzi di Massimo Lualdi si portano a casa i 3 punti, ottenendo per una notte il primo posto in classifica in attesa della partita di domani pomeriggio di Garlasco. Mai in difficoltà i gialloblù, ad eccezione del secondo parziale quando i liguri si sono addirittura trovati in vantaggio 21-20 senza però riuscire a chiudere il set.

È il modo migliore per avvicinarsi al big match di settimana prossima contro Gerbaudo Savigliano. Una vittoria in uno scontro diretto così importante potrebbe lanciare definitivamente la Rossella ETS verso i piani alti della classifica. Ora una nuova settimana di lavoro, da approcciare il meglio in vista di una delle partite più importanti di questo girone d’andata.