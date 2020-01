SARONNO – Oggi si correva la mezza di San Gaudenzio nel Novarese e c’erano anche gli atleti del Gap, il Gruppo amatori podismo di Saronno. Mentre altri erano presenti per la seconda tappa del “Cross per tutti a Canegrate”. Insomma, ancora un fine settimana decisamente intenso per i corridori saronnesi che pure in questo periodo invernale continuano a divertirsi e fare sport, praticando la disciplina preferita.

I tesserati del Gap pure con le giornate fredde tipicamente invernali non si tirano indietro e sono una costante presenza ai vari eventi che si svolgono in zona e nel nord Italia. Non finisce certo qui, nel programma del Gap e dei suoi atleti la partecipazione anche a numerosi altri eventi che, settimanalmente, caratterizzeranno i mesi invernali e poi anche quelli primaverili.

(nella foto, gli atleti del Gruppo amatori podismo di Saronno impegnati anche stavolta in un intenso fine settimana sportivo, fra Lombardia e Piemonte)

19012020